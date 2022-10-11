Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi olan ve iki de idarecilik görevi bulunan Prof. Dr. İlhan Erdem, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektör Yardımcılığına atanması nedeniyle İnönü Üniversitesi’ndeki görevlerini törenle devir etti.

Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi olan ve iki de idarecilik görevi bulunan Prof. Dr. İlhan Erdem, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektör Yardımcılığına atanması nedeniyle İnönü Üniversitesi’ndeki görevlerini törenle devir etti.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, dekanlık görevi ile İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğü görevini devir etti.

Düzenlenen dekanlık devir teslim törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Sis, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Kış ve Dr. Öğr. Üyesi Metin Kırbaç ile Fakülte Sekreteri Berrin Sarul katıldı. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Bu bir bayrak, devir teslim yarışı. Bundan sonra Nesrin hocamız da bu fakültenin dekan hocalarından biri. Bundan sonra Nesrin hocam da bu fakülteyi kaldığı yerden daha iyi yerlere getirecek” ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninin ardından Erdem, Eğitim Fakültesi’nin yeni Dekanı Prof. Dr. Nesrin Sis’e çiçek takdim etti.

TÖMER’in başına Bahşi getirildi

Bu arada, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğü’ne atanan Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Bahşi, görevi Prof. Dr. İlhan Erdem’den devraldı. TÖMER’deki devir teslim törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, TÖMER’de görevi devreden Erdem’e teşekkür ederek “Gerçekten hocamızın hem üniversitemizde hem de rektörlükte emekleri çok büyük. Hocamız güzel bir yere atandı. Buradaki başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz. Emekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Erdem de görevi devrettiği Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Bahşi’ye hayırlı olsun temennisinde bulundu ve çiçek takdim etti.

Prof. Dr. İlhan Erdem, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektör Yardımcılığına atanması nedeniyle İnönü Üniversitesi’ndeki görevlerini bıraktığı kaydedildi.