Kurban Bayramı dolayısıyla İnönü Üniversitesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ile akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşmayla başlayan program ikramların ardından sona erdi.