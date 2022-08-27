Malatya İnönü Üniversitesi TEKNOFEST’e 5 proje ile katılacak.

Malatya İnönü Üniversitesi TEKNOFEST’e 5 proje ile katılacak.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun - Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hem ulusal hem de uluslararası boyutta gerçekleştirilen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde kamu ve özel sektör kuruluşlarının, üniversitelerin ve medya şirketlerinin de aralarında olduğu 101 kurumun katılımıyla düzenlenecek. Altı gün boyunca bilim, teknoloji, havacılık, sergi, zirve, atölye, sahne gösterileri, ödül törenleri ve konser gibi etkinliklerin düzenleneceği TEKNOFEST’e bu yıl Malatya İnönü Üniversitesi de önemli projelerle katılacak. NASA tarafından düzenlenen yarışmada finale kalan, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Murat Toptaş’ın yürüttüğü “Configurable Test Section Design for Transonic Wind Tunnel” adlı proje de festivalde sergilenecek önemli çalışmalar arasında bulunuyor.

İnönü Üniversitesi’nin Teknoloji Festivali’nde ayrıca, “Yangın Söndürme Bombası”, “Dikkat ve Refleks Gelişim Cihazları”, “Kaplama Cihazı” ve “Daldırma Cihazı” gibi diğer önemli projeleri de yer alacak.