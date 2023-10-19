Filistin topraklarına günlerdir bombalar yağdırarak binlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail’in en son Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin ölmesi üzerine İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından kınama mesajı yayınlandı. Kınama mesajında El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırı için “insanlık dışı bir suç” denildi.

İnönü Üniversitesi Senatosu’nun yayınladığı kınama mesajında, “Filistin topraklarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal eden ve 1948 yılından beri Filistin halkına karşı sistematik olarak soykırım uygulayan İsrail’in zulmü, 17 Ekim günü insanlık tarihinde bir utanç olarak kalacak yeni bir evreye ulaşmış bulunmaktadır. Gazze’de İsrail’in saldırılarından korunmak için sivillerin sığındığı bir hastanenin doğrudan hedef alınması ve 500’den fazla masum sivil insanın şehit edilmesi, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İsrail tarafından işlenen insanlık dışı bu suç, Birleşmiş Milletler kararlarının, insan hakları ile ilgili uluslararası belgelerin ve savaş hukuku ile ilgili tüm uluslararası normların açık bir şekilde ihlal edilmesidir. İsrail’in 75 yıldır Filistin halkına uygulandığı soykırım, etnik temizlik ve yok etme siyasetinin ulaştığı bu nokta, insanlık vicdanını kabul edemeyeceği bir düzeye ulaşmıştır. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinli açlığa, susuzluğa ve kısacası ölüme mahkûm edilmektedir. Ayrıca İsrail devleti, saldırılarında kullanılması suç teşkil eden silahları kullanarak, savaş suçu işlemektedir.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in uyguladığı vahşetin durdurulması gerektiğinin vurgulandığı mesajda “Bu vahşete uluslararası toplumun derhal ‘dur’ demesi gerekmektedir. Tüm insanlığı İsrail devletinin uyguladığı bu vahşete karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bölgede barışın olmazsa olmaz şartı İsrail’in işgal ettiği bütün Filistin topraklarından çekilmesi, başkenti Kudüs olan bağımsız ve güvenliği uluslararası sistem tarafından garanti edilmiş bir Filistin devletinin derhal kurulmasıdır. İnönü Üniversitesi Senatosu olarak, İsrail’in insanlık dışı saldırıların şiddetle kınıyor, şiddetini artırarak devam eden bu zulmü lanetlediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.