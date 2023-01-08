Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mürettep Müfreze ve İstiklal Mücadelesi Araştırma Derneğince düzenlenen İnönü Savaşları ve Şehitleri Anma Yürüyüşü’ne katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mürettep Müfreze ve İstiklal Mücadelesi Araştırma Derneğince düzenlenen İnönü Savaşları ve Şehitleri Anma Yürüyüşü’ne katıldı.

Bozüyük’te İntikamtepe’ye tırmanma yürüyüşü ile başlayan etkinlikte 1’inci İnönü Zaferi’nin 102’nci yılı kutlandı. Etkinliğe Başkan Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Tarih Araştırmacısı Fuat Serdar Aydın katıldı. Saraycık Köyü’nden mücadelenin verildiği tepelere yapılan yürüyüşte, çok sayıda tarihçi ve uzmanın yanı sıra kurtuluş mücadelesinin coşkusunu içinde taşıyanlar da yer aldı. Alanda; Milli Mücadele’deki muharebe alanlarını, kayıtlarını, sahadaki istihkâmları ve şehit mezarlarını araştıran gönüllülerden kurulu Milli Mücadele Araştırmaları grubundan Fuat Serdar Aydın ile Başkan Bakkalcıoğlu yürüyüşe katılanlara bilgi verdi.

"Esas savaşların yoğun olduğu yer Bozüyük’tür"

İnönü savaşlarının yapıldığı bölge hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu, “Ama esas savaşların yoğun olduğu yer Bozüyük’tür. İnönü karargâhın olduğu yerdir. O nedenle İnönü Savaşları diye anılıyor. Bu İntikamtepe’de bizim Saraycık mücavir alanımızdaki Saraycık Köyü’nün üstünde Karaağaç Köyü’nün güney cephesindeki tepedir. Şehitliğimizde Karaağaç Köyü’nün girişinde bulunmakta, orada çok kanlı savaşların olduğu cephe hatlarının olduğunu biliyoruz. Bugün yürüyüş yapıp çıkacağımız yerde açılmamış mezarlık göreceğiz. Şimdi oraya canlı mezarlık başında bir ziyarette bulunacağız. Yaklaşık iki buçuk kilometre, Saraycık Köyü’nün mezarlığının yanından ormanın içinden geçilerek gidilecek. Bu daha yeni ortaya çıkıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu ziyaretleri tekrarlayacağız. Yarın da Metristepe’ye 7-8 kilometrelik yürüyüşümüz var. Geleneksel yürüyüşümüzün 15.’sini yapacağız. Bizim böyle çift bir kutlamamız olacak” dedi.

Etkinlikte; siperlerde şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve dualar okundu. Ayrıca Ankara Devlet Mezarlığı’ndan getirilen toprak, dualar eşliğinde buradaki bölgeye döküldü. Tarih araştırmacısı Fuat Serdar Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na şehitlerin isimlerinin ve savaş dönemindeki harekât haritalarının bulunduğu bir dosya hediye etti.