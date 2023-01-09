Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi’nin 102. yılı anısına 15.’si düzenlenen geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi’nin 102. yılı anısına 15.’si düzenlenen geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Başkanlığı, AKUT, Bozüyük Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile düzenlenen etkinlik sabah saat 09.20’de vatandaşların Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı. Ardından katılımcılar buluşma noktalarından belediye otobüsleriyle alınarak yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ yolu üzeri Nanedere yolu girişine geldiler. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından su, kuruyemiş ve bayrak dağıtımı yapıldı. Daha sonra yola çıkan grup 8 kilometrelik yolu yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede yürüyerek zirveye ulaştı. Zirvede mola veren katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikramı yapıldı. Burada Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Bahri Yolcu, Başkan Bakalcıoğlu’na Türk bayrağı hediye etti.

Programın devamında ise protokol üyeleri ile birlikte tüm katılımcılar büyük bir bayrak açarak Zafer Anıtı’nın önüne geldiler. Anıtın önünde hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak şehitlerimiz için dualar edildi.

Programın devamında kısa bir konuşma yapan AKUT Genel Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, “Bozüyük Eskişehir Kocaeli Bursa İstanbul ekiplerinden gönüllülerimiz var Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi milletimizin makûs talihini değiştiren İnönü savaşlarını, bu zaferlerin kahramanlarını ve şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Bozüyük Belediyesi’nin ve Başkanımızın yol arkadaşlığında ve desteği ile düzenlediğimiz Metristepe yürüyüşünü gururla tamamladık. Değerli Bozüyük halkı ile birlikte ve şanlı geçmişimizi saygı ve sevgiyle gönlünde hisseden tüm vatandaşlarımızla daha nice yürüyüşlerde buluşmak ve geçmişten geleceğe bir köprü olabilmek dileğiyle sizleri selamlıyorum” dedi.

Ardından katılımcılara hitap eden Başkan Bakkalcıoğlu da “Bugün tekrar yüreğimiz titreye titreye 102 yıl önce bu tepenin ve çevresinde Bozüyüğün ana hatları içerisinde kalan cephede, 1. İnönü Savaşlarında 10 Ocak’ta zafer kazanan ordumuzu, burada şehit olanları anmak için geldik. Onlar bu soğuk havada belki ayaklarında çorabı yok çarığı yok, savaş zamanı. Onların yürekten ruhlarının şad olmasını diliyorum. Bu bizler için çok önemli, büyük Atatürk’ün İsmet Paşa’nın düşmanı yenilere cepheden dürbünle izleyerek gördüğü ve Ankara’ya çektiği telgrafa karşılık yazan telgrafta “siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz” sözleri çok anlamlıdır. Biz Bozüyük Belediyesi olarak Bozüyüğün simgesi gibi ‘Bozüyüğün, milletin makûs talihinin yenildiği yer’ olarak her yerde kullanıyoruz kullanacağız. İnşallah asırlar boyu bu önemli zaferin yürüyüşü burada torunlarımızca da kutlanır. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.