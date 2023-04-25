Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapımının sürdüğü Kümbet Akpınar Mahallesindeki sosyal tesis projesinde hızla sona yaklaşılıyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe genelinde her mahalleye kazandırılan sosyal tesis alanlarından bir yenisi de Kümbet Akpınar Mahallesine kazandırılıyor. Bin 367 metrekare arsa alanının içerisine 424 metrekare kapalı sosyal tesis binası inşa edilerek Kümbet Akpınar Mahalle sakinlerinin düğün, mevlit ve bunun gibi özel günlerde tesisin yaklaşık 500 kişiye hizmet vermesi amaçlanıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanarak hazır hale getirilen ve peyzaj çalışmalarının da son hızla devam ettiği Kümbet Akpınar Mahallesindeki Kapalı Sosyal Tesisi Alanında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma ve belediye personellerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kümbet Akpınar Mahallesindeki sosyal tesis projesinde hızla sona yaklaşıldığını belirten Başkan Bozkurt, her mahallemize olduğu gibi Kümbet Akpınar Mahallemize de Sosyal Tesisimizi kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kümbet Akpınar Mahalle Halkımızın yaşam alanını geliştirmek, güzelleştirmek ve mahallelerimizi de modern görünüme kavuşturmak için çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İlçe halkı ve Kümbet Akpınar mahalle sakinleri ilçeye kazandırılan projelerden ve çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.