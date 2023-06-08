Eskişehir’in İnönü İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

İnönü Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler, kursiyerler ve öğretmenler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışına İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, okul müdürleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, ‘’Usta işçilik, el emeği ve göz nuru ile işlenen ürünler için emeği geçen usta öğretici, kursiyer ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemil Aşır ve okul müdürleri, katılımlarından dolayı İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.