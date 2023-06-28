Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram olduğu gibi bu bayramda geleneksel bayramlaşma geleneği devam etti.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram namazı sonrası geleneksel hale getirilen bayramlaşma programı, ilçede Orta Mahalle Camii’nde kılınan bayram namazı sonrası İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Orta Mahallede gerçekleştirildi. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Vekili Hamamcı, tüm İslam âleminin bayramını da kutladı.

Bayramlaşma programı, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan ikramlarla birlikte sona erdi.