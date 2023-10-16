İnönü Belediyesi, Kent & Başkan Ödülleri’nde bin 400 belediye arasında yapılan oylamada ödüle layık görülen 82 belediye arasında yer alarak büyük bir ödül daha kazandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle takdirleri ve ödülleri toplamaya devam ediyor. İnönü Belediyesi, Kent & Başkan Dergisi’nin bin 400 belediye ile düzenlediği geniş çaplı oylama ile ödüle layık görüldü ve projelerinin Türkiye’de nasıl ses getirdiğini bir kez daha ispatladı.

Dev oylamada İç Anadolu Bölgesi’nde ödüle layık görülen 4 belediye arasında

Türkiye’nin belediyecilik alanındaki saygın dergilerinden Kent & Başkan Dergisi’nin her yıl düzenlediği Kent & Başkan Ödülleri için Türkiye genelinde bin 400 belediyenin yer aldığı ve 2019 - 2023 yılları arası çalışmaların değerlendirildiği online bir oylama yapıldı. Toplam 82 belediyeye ödül verilen oylama sonucunda, 280 belediyenin yarıştığı İç Anadolu Bölgesi’nde ödüle layık görülen 4 belediye arasında İnönü Belediyesi de yer aldı. İnönü Belediyesi büyük bir ödül ile daha Eskişehir’in ve İnönü ilçesinin adını Türkiye’ye duyurdu.

Kadir Bozkurt: "İnönü olarak hep birlikte başardık, daha da nice başarılara imza atacağız inşallah"

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yaptığı açıklamada, "İnönü Belediyemize ve ilçemize bir büyük ödül daha kazandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İnönülü hemşehrilerimizle el ele vererek 2014’ten bu yana yaptığımız projelerle güzide ilçemizi her alanda yükseltmeye, İnönü’yü hak ettiği projelere kavuşturmaya çalışıyoruz. Aldığımız bu ödüller bizlere daha da şevk ve heyecan veriyor. İnşallah yapımı devam eden ve yapacağımız yeni projelerimizle İnönümüz daha da zenginleşecek, daha da güzelleşecek. Tüm ilçe sakinlerimize bizlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. İnönü olarak hep birlikte başardık, daha da nice başarılara imza atacağız inşallah" diye konuştu.

Ödül töreni 3 Kasım’da

Kent & Başkan Ödülleri Töreni 3 Kasım 2023’te Kayseri’de gerçekleştirilecek. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, törene katılarak ödülü teslim alacak.