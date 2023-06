Eskişehir’de İnönü Belediyesi, ilçedeki manda üreticilerine ücretsiz 20 ton yem desteğinde bulundu.

İnönü Belediyesi, çiftçi ve besicilere sağladığı desteklere ve ilçede üreticinin yanında olmaya devam ediyor. İnönü Belediye Başkanlığından daha öncesinde ilçedeki tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek, ilçenin meşhur manda kaymağı ve yoğurdunun sürekliliğini sağlamak amacıyla besicilere hibe 60 adet manda desteğinde bulunulmuştu. İlçede çiftçi ve üreticiye desteğini her daim sürdüren İnönü Belediye Başkanlığı bu kez de ilçedeki manda üreticilerine ücretsiz 20 ton yem desteğinde bulundu. İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiye alanında gerçekleştirilen programa, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Tarım Müdürü Sami Yasin Uysal, İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftci, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanlığı olarak ilçede çiftçi, üretici ve besicilere desteklerini her geçen gün daha da arttırdıklarını söyleyen Başkan Bozkurt, "İnönü’de daha öncesinde ilçemizin meşhur manda yoğurdu ve kaymağının sürekliliğini sağlamak amacıyla besicilerimize hibe manda desteğinde bulunmuştuk. Desteklerimizi her geçen gün daha da arttırarak manda üreticilerimize bu kez de 20 ton ücretsiz yem desteğinde bulunuyoruz. Üreten ve Yükselen İnönü olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanındayız. Çiftçilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yapılan yem desteğinden memnuniyet duyduklarını belirten manda üreticileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.