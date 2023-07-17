Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe genelinde her mahalleye kazandırılan sosyal tesis alanlarından bir yenisi de Erenköy Mahallesine kazandırıldı.

İnönü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erenköy Mahallesi Sosyal Tesisleri de büyük bir katılımla düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Ak Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2.900 metrekare arsa alanının içerisine 460 metrekare kapalı modern sosyal tesis binası inşa edilerek Erenköy Mahalle sakinlerinin düğün, mevlit ve bunun gibi özel günlerde tesisin yaklaşık bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor. Erenköy Mahallesi Sosyal Tesislerinin mahalle sakinlerine ve ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozkurt, her mahallemize olduğu gibi Erenköy Mahallemize de Sosyal Tesislerimizi kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erenköy Mahalle Halkımızın yaşam alanını geliştirmek, güzelleştirmek ve mahallelerimizi de modern görünüme kavuşturmak için çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Erenköy Mahallesi Sosyal Tesislerinden memnuniyet duyan mahalle ve ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.