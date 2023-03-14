İnönü Belediyesi, Cumhur Meydanı ve Park Projesi ile ilçeye yeni ve modern bir görünüm kazandıracak.

Geçtiğimiz günlerde İnönü Belediyesi’nin başlatmış olduğu ilçenin en merkezi yeri olan eski belediye binası yerine yapılması planlanan Cumhur Meydanı ve Parkı projesi yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan 4 proje arasından ilçe sakinlerinin oyları ile 4 nolu proje en çok oyu alarak yarışmanın birincisi oldu. Projenin ihale ve yapım süreçlerinin ardından yapılacak çalışmalar sonunda ilçe merkezine birçok etkinlik için uygun olarak Cumhur Meydanı, Türk medeniyetleri yürüyüş yolu, turizm bilgi ofisi, kafeterya, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları ile birlikte otopark bulunacak.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada ‘’ Projenin ihale ve yapım süreçleri en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.’’ denildi.

İnönü Belediye Başkanlığının Cumhur Meydanı ve Park Projesi ile İlçe genelindeki çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.