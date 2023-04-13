Eskişehir İnönü Belediyesi ve İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında gösterilen ve bu yıl kapılarını 26. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yer aldı.

İnönü Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Bozkurt’unda katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca İstanbul Tüyap Emıtt Fuarında açılan stantta ilk günden İnönü Belediyesi standı yoğun ilgiyle karşılandı. İnönü Belediyesinin standını ziyaret eden ve tarihi, kültürel ayrıca doğal bulduklarını belirten katılımcılar, ‘Milletin Makûs Talihinin Yenildiği Yer’ olan İnönü’yü gelip görmek istediklerini belirttiler. İnönü Belediyesi olarak yapılan her işte olduğu gibi, turizm alanında da belediyenin vizyonunu yenilikçi ve ilerici bir yaklaşımla sunduklarına dikkat çeken Başkan Bozkurt, “Yaklaşık 600 bin vatandaşımızın nüfusa kayıtlı olduğu, 23 üye belediyemizin katılımlarıyla oluşan belediyeler birliğimizin ve İnönü’müzün tanıtımını vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Fuarın ilk gününden itibaren standımıza yoğun bir ilgi vardı, vatandaşlarımız burada İnönü’müz ve belediyeler birliğimize üye belediyelerimizin kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi alıyor, tanıtım filmlerimiz, kitapçıklarımız sayesinde vatandaşlarımızı adeta İnönü’ye ve belediyeler birliğimize üye ilçelerimize götürüyor, gezdiriyoruz’’ dedi.

İnönü Belediyesi ile İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği standına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, yakın ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.