Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı sporcular Türkiye Oryantiring Şampiyonası’ndan madalya ile döndü.

17 farklı etap, 90 kulüp, 32 şehir ve 1229 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın 1. Kademe Yarışları Mersin’de yapıldı. Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Kulübü

Oryantiring takımı sporcuları da yapılan bu yarışlardan madalya ile döndü. İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları birincilik ve ikincilik madalyaları kazandı. İnönü Belediyesi’nin kulüp sporcularından olan İbrahim Kor yarışlarda bir adet birincilik ve bir adet ikincilik kazanırken; Ayşe Akın iki adet dördüncülük, Münevver Kumru ise bir adet beşincilik kazandı. 4 kategoride kupa adayı olan İnönü Belediyesi sporcuları, verdiği destekten dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya teşekkürlerini iletti.