Eskişehir İnönü Belediyesi havaların soğuduğu kış günlerinde kapalı pazar yerinde tezgâh açan esnaf ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi havaların soğuduğu kış günlerinde kapalı pazar yerinde tezgâh açan esnaf ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

Pazar yerinde yapılan pazar duasının ardından İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen sıcak çorba ikramı, pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine yapıldı. Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramının içlerini ısıttığını söyleyerek Başkan Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.