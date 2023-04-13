Eskişehir İnönü Belediyesi, Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiği İstanbul Kültür Gezileri ’ne bu yıl da devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen, İstanbul Kültür Gezileri programı çerçevesinde doksan kişiden oluşan ilk kafile İnönü Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket ederek, İnönü Belediyesi personelleri eşliğinde Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ve Hırka-i Şerif ziyareti gerçekleştirdiler. . İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Eminönü iskelesinde karşılanan kafile, tekne turu ve teknede iftar yemeği sonrası Eyüp Sultan Cami ve Türbe ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyaret sonrası Ayasofya, Sultan Ahmet Cami ve Çamlıca Camii ziyaret edildi. Kafile Karaçam Tesislerinde sahur yaptıktan sonra program tamamlandı ve İnönü’ye dönüş gerçekleştirildi.

İstanbul Kültür Gezisine katılan ve memnuniyet duyduklarını belirten ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.