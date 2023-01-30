İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, 5 kulüpten 35 sporcunun katıldığı U14 Eskişehir 1. Kademe Kulüplerarası Oryantiring Yarışları’nda 13 madalya kazanarak, Türkiye şampiyonluğu için yarı final ve final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, 5 kulüpten 35 sporcunun katıldığı U14 Eskişehir 1. Kademe Kulüplerarası Oryantiring Yarışları’nda 13 madalya kazanarak, Türkiye şampiyonluğu için yarı final ve final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Sazova Parkı’nda gerçekleştirilen yarışmalarda, İnönü Belediye Spor Kulübü sporcularından Asya Avcı, Kızlar K10B kategorisinde birinciliği alırken, Emine Nur Avcı ikinci oldu. K10A kategorisinde Eylül Ayşe Şeker birinci, Zeynep Arslan da ikincilik elde etti. K12A kategorisinde ise Hayrunisa Karademir birinci olurken, K12B kategorisinde birincliği Medine Mortaş, ikincliği Elif Mortaş kazandı. K14A kategorisinde Yağmur Atlas üçüncü, K14B kategorisinde Kübra Sultan Avcı birinci, Dilara Avcı ikinci ve Cerennaz Avcı üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Erkeklerde E12B kategorisinde birinciliği Meriç Arda Avcı, ikinciliği Emir Enes Ekinoğlu kazanırken, üçüncülüğü ise Emir Şenbel aldı.

Gerçekleştirilen yarışma sonrası İnönü Belediyesi sporcuları, Başkan Kadir Bozkurt’a verdiği destek ve imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.