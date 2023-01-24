Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oryantiring takımı, Türkiye 2. Kademe "Şehitleri Anma" oryantiring yarışmalarında toplamda 7 madalya kazandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oryantiring takımı, Türkiye 2. Kademe "Şehitleri Anma" oryantiring yarışmalarında toplamda 7 madalya kazandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Osmaniye’de düzenlenen Türkiye 2. Kademe “Şehitleri Anma” Oryantiring yarışmalara 102 kulüp ve bin 185 sporcu katıldı. İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oryantiring takımı sporcuları yarışmalarda 7 madalya kazandı. Osmaniye’de gerçekleştirilen 2022-2023 Sezonu 2. Kademe Yarışmalarında ilk günkü orta mesafe yarışları K35 kategorisinde İnönü Belediyesi sporcularından Münevver Kumru’nun 2’nciliği ve E21A kategorisinde İbrahim Kor’un 3’üncülüğü ile tamamlandı. Şampiyonanın ikinci günü uzun mesafe yarışlarında K35 kategorisinde İnönü Belediyesi sporcularından Münevver Kumru 3’üncü, E21A Kategorisinde İlyas Avcı 2’nci, Elif Gökçe Avcı ise K21E kategorisinde 1’incilik kazandı. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmalarda İnönü Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Serhat Hamamcı sporculara eşlik ederek destek verdi.

Üç gün süren zorlu turnuvanın son etabı olan sprint yarışmalarında K21E kategorisinde İnönü Belediyesi sporcularından Elif Gökçe Avcı ve E21A kategorisinde yarışan İlyas Avcı gümüş madalyalar kazanarak İnönü Belediye Spor Kulübü’nün sezon şampiyonluğu için bir adım daha öne geçmesine katkı sağladılar.

Yedi madalya kazanarak Eskişehir’e dönüş yapan İnönü Belediyesi sporcuları verdikleri destekten ve sağladıkları imkânlardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.