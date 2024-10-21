İnönü Belediyesi, Dereyalak Sosyal Tesisi içerisinde yer alan alanda yeni bir park inşa ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde hayata geçirdiği parkların yanı sıra dış mahallelerde de park yapımına devam ediyor. Bu çerçevede, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın Dereyalak Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinlerinin talebi üzerine başlatılan park çalışmaları sona yaklaştı. Dereyalak Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan park, mahalleye gezi ve dinlenme alanı kazandıracak. Mahalle sakinleri, çalışmalardan ve yapılacak yeni parkın kendilerine sunacağı imkânlardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Hamamcı’ya teşekkür ettiler.