Eskişehir İnönü Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’inci yıl dönümünde Eskişehir Valilik Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Etkinlik programında her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini aldı.

Eskişehir Valilik meydanında ‘’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’’ temasıyla düzenlenen programda yerini alan İnönü Belediye Başkanlığı standını AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı’nın katılımlarıyla vatandaşları standında misafir eden İnönü Belediye Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşları standında misafir ederek çeşitli ikramlarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Bu kutlu günde birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı yürüyerek şehadete eren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm şühedayı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanlığı standını ziyaret ederek memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personellerine teşekkür etti.