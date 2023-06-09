Eskişehir İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri kep atarak mezun olma sevinci yaşadı.

İnönü Anadolu Lisesi okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni mezun olan öğrencilerin gösterileri, bayrak ve flama devretmesiyle devam etti. Okulu derece ile bitiren ilk 3 öğrenciye İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal tarafından plaket ve diplomaları takdim edilerek tören sonrası okul öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olan Başkan Bozkurt, "Mezun olan öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca emeği geçen tüm öğretmenleri ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında başarılı ve mutlu olmaları temenni ediyorum" dedi.

Mezun olan öğrenciler ve aileleri mezuniyet törenine katılımlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.