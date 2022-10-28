Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş, inme (felç) belirtilerinin fark eden kişilerin acilen hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş, inme (felç) belirtilerinin fark eden kişilerin acilen hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla inme hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, “Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur. İnme tanısı konulduğu anda tedavi süreci başlar” dedi.

İnmenin nasıl oluştuğuna değinen Abdurrahman Akbaş, “Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur. İnme belirtileri fark edildiği anda en kısa sürede acil servise ulaşılmalıdır. Sağlık kuruluşunda yapılacak muayene sonrası hızlıca tomografi veya diffüzyon emar (MRG) çekilir. İnme tanısı konulduğu anda tedavi süreci başlar” diye konuştu.

“Tekrarlaması önlenebilir”

Tedavi yöntemlerinden de bahseden Uzm. Dr. Akbaş, şunları söyledi:

“Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde damar açıcı tedavi uygulanabilir. Kanamaya bağlı inmelerde ise bazen beyin cerrahisi uzmanı tarafından ameliyat yapılması gerekebilir. Erken dönemde hastalar acil servis sonrası inmenin nedenine ve şiddetine göre yoğun bakım, nöroloji veya beyin cerrahisi kliniklerinde yatırılır. Bu süreçte ilk tıbbi veya girişimsel tedaviler uygulanır. İnme geçirme nedeni tam olarak belirlenir ve tekrarlamasını önlemek amacıyla gerekli ilaç tedavilerine başlanır. Tedavi sürecinden sonra ihtiyaca göre hastanede yatarak veya ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları başlar. İnme tedavisinde yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları nöro-rehabilitasyon uygulamaları olarak tanımlanabilir.”