İstanbul seferini yapan Airbus A330 tipi uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra iniş takımlarının kapanmaması üzerine Frankfurt Havalimanı’na geri döndü.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Frankfurt-İstanbul seferini yapan TK1594 sefer sayılı A330 tipi uçağı, 272 yolcusuyla dün akşam saat 20.40’da havalanmasının ardından, iniş takımlarının kapanmadığı ikazını aldı. Uçağın pilotu Frankfurt Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesine durumu bildirdi. Bir süre havada yakıt harcayan uçak, maksimum iniş ağırlığına ulaştıktan sonra saat 22.05’te Frankfurt Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde indi. Uçağın inişi sırasında önlem olarak itfaiye ve ambulanslar da pistte hazır bekletildi. Sefer öncesi lastik hasarı nedeniyle 2 saat gecikmeli olarak havalandığı öğrenilen uçak bakıma alınırken, TK1594 sefer sayılı uçuş iptal edildi.