Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu Köyü’nde istiridye mantarı üreten firma, Türkiye’nin çeşitli illerine tonlarca mantar gönderiyor.

İnhisar Kaymakam İrem Ayşegül Çetin, Koyunlu köyünde bulunan istiridye mantarı üretim firmasına ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam İrem Ayşegül Çetin, istiridye mantarı üretim firması hiçbir katkı maddesi olmadan doğal gübre ile halka arz edilgini anlatarak, "İlçemizde ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar içerisinde, ilçemizde mantar yetiştiriciliğini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uyguladığımız projelerimiz de önemli yer tutmaktadır" dedi.

Çetin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller” projesiyle ilçede, istiridye mantarı üretimi gerçekleştiren üreticiden bilgiler aldı.