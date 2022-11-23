Bilecik’in İnhisar ilçesine doğalgaz getirme çalışmaları başladı.

Bilecik’in İnhisar ilçesine doğalgaz getirme çalışmaları başladı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, göreve geldiği günden itibaren üzerinde durduğu doğalgaz sözünü de tuttu. Doğalgaz çalışmaları için ilk kepçe İnhisar ilçesinin Güner Orbay mahallesinde vuruldu. Başkan Kepez, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Doğalgazın hayırlı olmasını dileyen Başkan Kepez, “İnşallah sene sonuna kadar doğalgaz ilçemizde olacak. Desteklerinden dolayı başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hemşehrimiz Fatih Dönmez bey olmak üzere AK Parti İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a ve ilçemize hizmet için gece gündüz demeden koşturan İlçe Başkanımız Osman İşleten ve bu konuda gayret gösteren teknik ekibin hepsine teşekkür ediyorum. Sınırda yıldız ilçe oluşturma noktasında doğalgazın çalışması başladı. Bu medeniyeti ilçemize taşımak için teknik ekip ile birlikte gayret sarf ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İlçemize, bölgemize ve insanımıza hayırlı olsun” diye konuştu.