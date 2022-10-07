İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i makamında ziyaret etti.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kepez ve Başkan Öztekin bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “İnhisar ilçesinin başarılı Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bugün bizleri ziyarete geldiler. İnhisar ilçesindeki başarılı hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz” dedi.

Başkan Kepez’de ziyaretin ardından Başkan Öztekin’e, göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.