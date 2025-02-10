ING Türkiye, limited şirketlere işlerine ara vermeden ve şubeye gitmeden uzaktan müşteri olma imkânı sunan yenilikçi hizmetiyle global iş dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2025 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri’nde "Ürün İnovasyonu Başarısı" kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne layık görüldü.

ING Türkiye, "Limited Şirketlerin Uzaktan Müşteri Edinimi" projesiyle uluslararası bir başarıya imza attı. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, tamamen dijital süreçlerle kolay ve zahmetsiz müşteri olma imkânı sunan bu hizmet, global iş dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2025 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri’nde "Ürün İnovasyonu Başarısı" kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne layık görüldü. İş dünyasında inovasyon, müşteri deneyimi ve mükemmeliyetin değerlendirildiği organizasyonda ödüllendirilen ING’nin limited şirketlere yönelik uzaktan müşteri olma hizmeti, mekânsal kısıtlamaları ortadan kaldırıp zamandan tasarruf imkânı sunarak işletmelere önemli bir kolaylık sağlıyor.

Limited şirketlere uzaktan müşteri olma kolaylığı

ING Türkiye, şahıs şirketlerinin yanı sıra Türkiye menşeli ve münferit yetkilisi bulunan limited şirket statüsündeki tüzel firmalara da ING Mobil üzerinden şubeye gitmeden müşteri olma imkânı sunuyor. Limited şirket sahipleri, ING Türkiye’nin kurumsal internet sitesini ziyaret ederek karekod aracılığıyla ING Mobil’i akıllı telefonlarına indirebiliyor ve müşteri olma sürecini başlatabiliyor. Çipli kimlik kartı ve yüz tanıma teknolojisiyle kimlik doğrulamasını tamamlayan işletme sahipleri, firma ve varsa ortak bilgilerini sisteme girerek görüntülü görüşme aşamasına geçiyor. Müşteri temsilcisiyle yapılan görüntülü görüşmenin ardından ING müşterisi olma süreci tamamlanıyor. ING müşterisi olan limited şirket sahipleri, ücretsiz para transferi yapabiliyor, anlaşmalı ATM’lerden masrafsız işlem gerçekleştirebiliyor ve görüntülü görüşme teknolojisiyle bankacılık işlemleri hakkında bilgi alarak işlemlerini anında tamamlayabiliyor. Ayrıca, günlük faiz kazandıran Turuncu Hesap avantajından yararlanabiliyor ve Hoş Geldin Faizi ayrıcalığından faydalanabiliyor.