İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Kralı III. Charles ile Buckingham Sarayı’nda yaptığı görüşmede İngiltere Başbakanı olarak görevlendirildi. Downing Street’te bulunan Başbakanlık Ofisi önünde başbakan olarak ilk konuşmasını yapan Sunak, "Ülkemizi sözle değil, eylemlerle bir araya getireceğim" dedi.

İngiltere’de Liz Truss’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından yerine geçen isim 42 yaşındaki Hint kökenli Rishi Sunak olmuştu. Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı olan eski Maliye Bakanı Sunak, Kral III. Charles tarafından Buckingham Sarayı’nda kabul edildi. Basın mensuplarına poz veren ikili daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Buckingham Sarayı’ndan ikili görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Kral, bugün Buckingham Sarayı’nda Milletvekili Rt Hon Rishi Sunak’ı kabul etti. Majesteleri, Sunak’tan yeni bir yönetim kurmasını istedi. Sayın Sunak, Majestelerinin teklifini kabul etti ve Başbakan ile Hazine’nin Bir Numaralı Lordu olarak atandı" denildi.

Başbakan olarak ilk konuşma

Kral III. Charles’tan hükümeti kurma görevini devralan İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Başbakan olarak ilk konuşmasını yapmak üzere Downing Street’te bulunan Başbakanlık Ofisi’ne geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle dünyadaki enerji krizinden bahseden Sunak, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hakkında da yaptığı açıklamada, "Liz Truss’a saygılarımı iletmek istiyorum. Bu ülkeyi büyütmek ve geliştirmek istemekte haksız değildi ki bu asil bir amaç. Fakat bazı hatalar yapıldı” dedi.

“Ülkemizi sözle değil, eylemle bir araya getireceğim”

Başbakan olmasının ardından çalışmalara hızla başlanacağını belirten Sunak, “Partimin lideri ve sizlerin başbakanı olarak seçildim. Çalışmalar hızlıca başlayacak. Ekonomik istikrarı ve güveni hükümet gündeminin merkezine yerleştireceğim. Bu da alınması zor kararlar anlamına gelecek. Fakat, Covid-19 sürecinde beni gördünüz. İnsanları ve işletmeleri koruyabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama söz veriyorum. Bugün karşılaştığımız zorluklar karşısında da aynı mücadeleyi göstereceğim. Ülkemizi sözle değil, eylemlerle bir araya getireceğim. Size bunları vermek için her gün çalışacağım. Başbakan olarak inanılmaz başarılara imza atan Boris Johnson’a her zaman minnettar olacağım” ifadelerini kullandı.

“Bıkkın değilim”

Ülkedeki ekonomik şartların en uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını da söyleyen Sunak, "İşletmelerin yatırım ve yenilik yaptığı, Brexit fırsatlarını kucaklayan bir ekonomi inşa edeceğiz. Bu anın ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Covid-19 ile mücadelemizin maliyeti olan milyarlarca pounddan sonra ve korkunç bir savaşın neden olduğu tüm zorlukların ardından bu işlerin ne kadar yıpratıcı olduğunu anlayabiliyorum. Elbette, yaşananların ardından güveni yeniden sağlamak için yapmam gereken çok işim olduğunu da anlıyorum. Söyleyeceğim tek şey ise bıkkın olmadığım. Kabul ettiğim makamın taleplerini yerine getirmeyi umuyorum. Bu yüzden, ülkemizi geleceğe taşıma konusunda hazır olarak karşınızdayım. İhtiyaçlarınızı siyaset üzerine koyacağım. Birlikte inanılmaz şeyler başarabiliriz” açıklamasında bulundu.

İngiltere tarihinin en genç ve Hint kökenli ilk başbakanı

İngiltere’deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt’un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. İngiltere’de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Truss, 20 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.