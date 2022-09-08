Buckingham Sarayı’nın sağlık durumunun "endişe verici" olduğunu duyurduğu 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı’nın sağlık durumunun "endişe verici" olduğunu duyurduğu 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya dönecek" ifadeleri kullanıldı.

Kraliyet üyeleri İskoçya’ya gitmişti

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, doktorların Kraliçenin sağlık durumunun "endişe verici" olduğunun ifade edilmesinden sonra Kraliyet ailesi üyeleri İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde toplanmaya başlamıştı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’i ziyaret eden aile üyeleri arasında başta Kraliçenin 4 çocuğu, Prens Andrew, Prens Edward, Prenses Anne ve Prens Charles yer almıştı. Diğer Kraliyet ailesi üyeleri arasında ise Cambridge Düşsesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Cornwall Düşmesi Camilla’nın Balmoral Kalesi’ne geldiği bildirilmişti. Kraliçenin torunları Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry’nin ise Balmoral’a doğru yola çıktıklarını belirtilmişti.

BBC muhabirleri siyah giyindi

Öte yandan Başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’nın önünde halk ve basın ekipleri toplanmaya başlamış, başta BBC muhabirleri de olmak üzere basın mensuplarının siyah giyindikleri dikkat çekmişti.

Yeni hükümet atamasını yapmıştı

Salı günü Kraliçe Elizabeth, Muhafazakar Parti tarafından partinin yeni lideri ve ülkenin Başbakanı olarak seçilen Liz Truss’un Başbakan olarak atamasını Balmoral Kalesi’nde yapmıştı. Eski Başbakan Boris Johnson ise Truss’tan önce Kraliçe’ye resmi istifasını sunmuştu.

Platin Jübile kutlayan ilk lider

Kraliçe II. Elizabeth 6 Şubat 1952’de ilk tahta çıkışından bu yana Birleşik Krallık tarihinde Platin Jübile’yi alan ilk hükümdar olmuştu. Birleşik Krallık tarihinde tahttaki 70’inci yıl dönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile’nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25’inci yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40’ıncı yıl için Rugby Jübile, 50’inci yıl için Altın (Golden) Jübile, 60’ıncı yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65’inci yıl için Safir Jübile veriliyor. Jübile ise "yıldönümü" ve "sevinç" anlamına geliyor.

Birleşik Krallık monarşisinde 1760 ve 1801 yılları arasında hükümdarlık yapan III. George, 50’inci yılı için Altın Jübile almıştı. 1837 ile 1901 yılları arasında Birleşik Krallık hükümdarı olan Kraliçe Victoria ise 50’inci yıl için Altın Jübile ve 60’ıncı yılı için Elmas Jübile’yi almıştı.