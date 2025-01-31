Bazı basın yayın organlarında yer alan İngiltere'nin 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceği yönündeki iddiaların manipülasyon içerdiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - İngiltere’nin, diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize isteyeceği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bahse konu uygulamanın Türkiye'nin münhasır bir adım olmayıp, Birleşik Krallık’ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğunu belirtildi.

"Birleşik Krallık, Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir program başlatmış ve Evrensel Seyahat İzni uygulamasını hayata geçirmiştir" denilen açıklamada, "Söz konusu uygulama uyarınca, Birleşik Krallık’a giden yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamilleri, bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize işlemlerini gerçekleştirebilecektir" ifadeleri yer aldı.