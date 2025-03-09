İngiltere’nin simgelerinden başkent Londra’daki Big Ben Kulesi’ne (Elizabeth Kulesi) dün sabah saatlerinde Filistin bayrağı ile tırmanan şahıs, 16 saat sonra aşağı indi ve İngiliz polisi tarafından tutuklandı.

İngiltere’nin simgelerinden başkent Londra’daki Big Ben Kulesi’ne (Elizabeth Kulesi) dün sabah saatlerinde Filistin bayrağı ile tırmanan şahsı ikna çabaları meyvesini verdi. Çıplak ayakla kuleye tırmanan ve kulenin çıkıntısında bekleyen, Filistin bayrağı sallayarak, "Özgür Filistin" sloganları atan şahıs, 16 saatlik eyleminin ardından ikna edilerek aşağıya indi ve İngiliz Polisi tarafından tutuklandı.

Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Londra İtfaiyesi de dahil olmak üzere diğer kurumlarla birlikte çalıştık ve hayati riski en aza indirirken bu olayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için uzman memurlar görevlendirdik" denildi. Polis, adamın tutuklanmasının ardından tüm yolların yeniden açıldığını aktardı.

Metropolitan Polis Teşkilatı dün memurların kuleye yerel saatle 07.24’te çağrıldığını belirtmiş, olayın ardından Westminster Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığını ve Bridge Caddesi’ne en az 9 acil servis aracının sevk edildiğini bildirmişti.