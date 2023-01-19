İngiltere’de ambulans çalışanları düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle şubat ve mart aylarında 4 günlük grev kararı aldıklarını belirtti.

İngiltere’de ambulans çalışanları düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle şubat ve mart aylarında 4 günlük grev kararı aldıklarını belirtti.

İngiltere’de artan enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşireler, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanlarının bağlı olduğu GMB sendikası tarafından yapılan açıklamada, şubat ve mart aylarında 4 gün greve gidileceği duyuruldu.

Açıklamada, ambulansların sağlık görevlileri, acil bakım görevlileri ve çağrı görevlileri de dahil olmak üzere toplamda 10 binden fazla ambulans çalışanının 6 Şubat, 20 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart tarihlerinde grev yapacakları aktarıldı. Sendika, grev kararının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle alındığını aktardı. Grevden etkilenecek bölgeler arasında, South West Ambulans Servisi, South East Ambulans Servisi, North West Ambulans Servisi, South Central Ambulans Servisi, North East Ambulans Servisi, East Midlands Ambulans Servisi, Galler Ambulans Servisi ve Yorkshire Ambulans Servisi’nin yer alacağı bildirildi. Ayrıca, West Midlands ambulans hizmetindeki işçiler ek olarak 23 Ocak’ta, North West Ambulans Hizmetindeki GMB üyelerinin 24 Ocak’ta da grev yapacağı aktarıldı.

GMB Genel Sekreteri Rachel Harrison yaptığı açıklamada, ambulans işçilerinin "endüstriyel eylemden başka çaresi kalmadığını" söyledi. Harrison, “GMB’nin ambulans çalışanları kızgın. Bakanlar, grev günlerinde yaşamlarını koruyan ambulans çalışanlarını kötüleyerek ve korku oluşturarak siyasi oyunlar oynadılar. Bu anlaşmazlığı çözmenin tek yolu uygun bir ücret teklifidir. Ama görünüşe göre hükümet bunun olmasını engelliyor. GMB ambulans çalışanları kararlıdır ve geri adım atmayacaklar” dedi.

Hemşireler de 6 Şubat’ta greve gidecek

Ambulans çalışanlarının yaptığı grev duyurusu, bu haftanın başında Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) tarafından hemşireler için açıklanan grev tarihleriyle aynı zamana denk geldi. Hemşireler, 6 ve 7 Şubat’ta grev yapmayı planladıklarını söyledi. Yeni grev tarihlerinde yer alacak 73 Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tesislerinin çoğunun hastaneler olduğu aktarıldı.

100 bin öğretmen grev yapacak

Öğretmen sendikaları ise yaklaşık 100 bin öğretmenin 1 Şubat’tan itibaren 7 günlük bir greve gideceğini açıkladı. Ulusal Eğitim Sendikası (NEU), öğretmenlerin yapacağı grevin Şubat ve Mart aylarında gerçekleşeceğini belirtti. Grevden toplamda, 23 bin 400 okulun öğretmen grevlerinden etkilenmesi bekleniyor.