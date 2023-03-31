İngiltere vatandaşı Pakistan asıllı 70 yaşındaki Abide Khan, Adana, Hatay ve Gaziantep’e giderek depremzedeler için topladığı yardımları teslim etti. Depremzedelerle yakından ilgilenen ve onlara moral veren Khan, acısı ve travması olan insanlara kendine özgü terapisini de uyguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçen insanlardan biri de 70 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Abide Khan oldu. İlerlemiş yaşına rağmen topladığı yardımları bizzat deprem bölgesine giderek ulaştırmak isteyen Khan; Adana, Hatay ve Gaziantep’i ziyaret ederek depremzedelerin acılarına ortak oldu. İngiltere’de bir yardım derneğinde gönüllü olan Abide Khan, başkent Londra’daki evinde depremle ilgili hissettiklerini ve yaşadıklarını anlattı.

“Bir yardımım dokunur mu?” diyerek Türkiye’ye gittiğini ifade eden İngiltere vatandaşı kadın, “Çok maddi kaynağım olmasa da bağışlamak için medikal terapi alanında tecrübem vardı. Benim, arkadaşlarımın ve ailemin bağışlarıyla oraya giderek depremin merkezindeki üç şehri Hatay, Adana, Gaziantep ve diğer şehirleri ziyaret ettim. Orada çadırlara gittim, insanlara anksiyete şikayetlerinin olup olmadığını, bir acı çekip çekmediklerini sordum. Terapim sayesinde birçok insan şikayetlerinden kurtuldu ve bu beni çok mutlu etti” dedi.

“Yaşananlar çok kötüydü, evde oturup dinlenemezdim”

Türkiye’ye 2-3 kişi ile gitmeye karar verdiklerini ancak son dakikada yalnız gitmek durumunda kaldığını belirten Abide Khan, “Yine de gitmekte kararlıydım. Çünkü yaşananlar çok kötüydü ve bunlardan zarar gören insanlar da beni çok etkiledi. Evde oturup dinlenemezdim. Küçük de olsa yardım etmeliyim diye düşündüm. Şükürler olsun, yiyecek, su gibi yardımlar sağladım ve bana orada birçok insan katıldı. Benim yalnız geldiğimi ve yardım etmek istediğimi biliyorlardı. Orada bir takım olduk. Umarım daha iyi şartlarda onlarla tekrar yardım etme fırsatım olur” diye konuştu.

“İnsanlar Türkiye’de ne olduğunu tam bilmiyor”

Deprem bölgesinde gördüklerini tarif etmekte zorlandığını belirten Pakistan asıllı yardımsever, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“Bazı insanlar bütün ailesini kaybetmişti. Orada birlikte çalıştığımız diğer gönüllülerle konuşurken onlardan biri yanımıza geldi. Maraşlıydı. Bana 4 güzel kızın fotoğrafını gösterdi. Hepsi depremde vefat etmişti. Adam travma geçirmişti. Tarifi zor. Başka bir adam ailesinden bir kişiyi kaybetmişti. Buraya geldim, insanlar Türkiye’de ne olduğunu tam bilmiyor. Çığlık atsanız kimse duymaz. Her yer dümdüz olmuştu. Ev yok, iş yeri yok. Çadırdaki insanlar travmaya uğramıştı.”

“Müslümanlar böyle olmalı dedim”

Deprem bölgesinde çok insanla tanıştığını dile getiren Khan, onları oldukça cesur olarak nitelendirerek, “Yaşadıkları şeylere rağmen, evlerini ve sevdiklerini kaybetmelerine rağmen çok cesurlardı. Çadırları ziyaret ederken bana hep bir şey ikram etmek ve halimi hatırımı sormak istediler. Her şeyi paylaşmak istiyorlardı. Kırık bir tahta parçasını oturmam için bana verdiler. ’Biz ayakta dururuz’ dediler. Çok değişik insanlar. ‘Müslümanlar böyle olmalı’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Yardım sadece maddi olmak zorunda değil”

“Her koşulda Allah’a şükretmeliyiz ama tabii ki tarifsiz yıkımı da gördüm” diyen Abide Khan, gördüklerini ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kilometrelerce, arabanın gittiği her yerde yıkım vardı. Türkiye’nin yardıma ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnsanlar çok az şey biliyor. Oradaki insanların ne kadar acı çektiklerini, ne kadar yardıma ihtiyaçları olduğunu bilmiyor. Yardım sadece maddi olmak zorunda değil. Gidip insanlarla konuşabilirler, onlara terapi verebilirler, bayramda yanlarında olabilirler. Gerçek Müslüman bunu yapmalı.”

“Havalimanındaki insanlar ailem oldu”

“Dua ediyorum ki Allah bana güç versin ve bağış yapabileyim” diyen Khan, “Orada tanıştığım insanlar aile gibiydi. Beni beslediler, bana baktılar, kıyafetlerimi yıkadılar. Hepsi karşılıksızdı. Bana değerli bir misafir gibi davrandılar. Bunun olacağını düşünmemiştim. Ankara’dan Adana’ya gidecektim. Uçak 4 saat rötar yaptı ve oradaki bir aile çok cömertti. 4 saat boyunca beni ağırladılar, yemek yedirdiler. Oradaki herkes arkadaşım oldu. Orada bir evim ve ailem var gibi hissediyorum. Onları kendi ailemden ayırmam” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye yardım çağrısı

Türkiye’nin halen çok yardıma ihtiyacının olduğunun altını çizen Khan, bağış çağrısında bulunarak, “Her yer yıkılmış durumda. Okul yok, binalar yok. Sokaklarda geçecek yer yok. Gıda sıkıntısı var. İnsanlar yine de yalvarmıyor. Çok gururlu insanlar. Asla istemiyorlar. Verirseniz teşekkür ediyorlar. Bu insanların her türlü yardıma ihtiyacı var. Bazı sağlık sorumlarım nedeniyle uzağa bir yere gitmem gerekiyordu. Beni götürdüler, insanlara emanet ettiler. Tedavimden sonra bana kahvaltı bile getirdiler. Sadece 14 yaşında olan bir kız benimle seyahat etti, bana yol tarifi verdi ve bana söz verdi benimle duracağına dair. Binalar yıkılıp dağlara dönüşmüştü. Kurtulan yoktu. Çok ihtiyaç var. İnsanlar Türkiye’ye yardım etmeli” dedi.

“Bayramda deprem bölgesinde olacağım”

Tekrar Türkiye’ye gitmek istediğini söyleyen Abide Khan, “Daha çok bağış toplamak ve bazı insanların bana katılmasını istiyorum. Birileriyle görüştüm, sizinle gelebiliriz dediler. Dün de birkaç genç kadınla görüştüm, onlar da geliriz dediler. Oraya gideceğiz ve insanlara yardım edeceğiz. Buradan kaç kişi benimle gelir bilmiyorum ama orada da birçok insan var. Türkler benim arkadaşım oldu ve onlar bana sen gidersen seninle geliriz dediler. Havalimanında bana katılacaklar ve o insanlarla birlikte olmak benim için yine bir zevk olacak. Onları çok özledim. Bayramda yarım günü kendi çocuklarımla geçirip hemen Türkiye’ye gideceğim inşallah” ifadelerine yer verdi.