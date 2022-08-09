İngiltere’de aşırı sıcaklar etkili olurken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımında kısıtlama getirileceğini duyurdu.

İngiltere’de aşırı sıcaklar etkili olurken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımında kısıtlama getirileceğini duyurdu.

İngiltere’de aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, ülkede başkent Londra dahil çok sayıda bölgede hizmet veren su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, hortum yasağı (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı belirtilirken, vatandaşlardan ihtiyaçları kadar su kullanmaları istendi. Açıklamada, kısıtlamanın yasal prosedürler nedeniyle hangi tarihten itibaren uygulanacağını bildirilmezken, ekim ayına kadar sürmesi beklenen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelini kapsayacak şekilde 3. derece sıcaklık uyarısı yayınladı. Uyarının 14 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. İngiltere Meteoroloji Servisi de bu hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini, sıcaklığın Temmuz ayında kaydedilen rekor seviyenin altında olacağı, ancak sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935’ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz’da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkmıştı.