İngiltere’de öğretmenlerin bağlı olduğu Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) ve hemşirelerin bağlı olduğu Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) sendikaları bir süredir devam eden grev dalgasına katılarak bu ayda dahil olmak üzere Şubat ve Mart’ta greve gideceklerini duyurdu.

İngiltere’de öğretmenlerin bağlı olduğu Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) ve hemşirelerin bağlı olduğu Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) sendikaları bir süredir devam eden grev dalgasına katılarak bu ayda dahil olmak üzere Şubat ve Mart’ta greve gideceklerini duyurdu.

İngiltere’de yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının düşük olduğunu savunan öğretmenler ve hemşireler greve gideceklerini açıkladı. Ülke genelinde bir süredir demiryolu işçileri, postane çalışanları, otobüs şoförleri ve hemşirelerin devam ettirdiği istifa dalgasına katılacaklarını duyuran öğretmen sendikaları grevlerin şubat ve mart aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

23 bin 400 okul etkilenecek

NEU tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin ilk grevini yaklaşık 100 bin kamu sektörü çalışanıyla 1 Şubat’ta yapacağı ifade edilerek, grevlerin şubat ve mart aylarında toplam 7 gün boyunca gerçekleşeceği belirtildi. Toplamda, 23 bin 400 okulun öğretmen grevlerinden etkileneceği tahmin ediliyor.

NEU, öğretmenler için düşük maaşın birçok kişiyi mesleği bırakmaya ittiğini söyledi. NEU Genel Sekreterleri Mary Bousted ve Kevin Courtney yayınladıkları ortak bildiride, "Bu grev yalnızca bir maaş artışı değil, maaş kesintilerini de düzeltmekle ilgilidir" dedi.

Eğitim Bakanı Gillian Keegan, NEU’nun grev kararı almasının "derinden hayal kırıklığı meydana getirdiğini" söyleyerek, "Sendika liderleriyle görüşmeler devam ediyor ve bir sendikanın herhangi bir grev eylemi, öğrencilerin eğitimi ve refahı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olacaktır" dedi.

İngiltere’deki öğretmenler en son 2016 yılında greve gitmiş, ancak okulların çoğu açık kalmıştı. Öğretmenler tarafından daha büyük ölçekli bir grev ise 2008’de gerçekleşmişti.

Hemşireler 6 ve 7 Şubat’ta grevde

Hemşireler ise birkaçı bu haftadan itibaren başlamak üzere, şubat ayında da grev yapacaklarını açıkladı. Hemşirelerin 6 ve 7 Şubat’ta yapmayı planladıkları grevin hemşirelerin şimdiye kadarki en büyük eylemi olacağı belirtildi. Yeni grev tarihlerinde yer alacak 73 Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tesislerinin çoğunun hastaneler olduğu aktarıldı. Bu hafta ise İngiltere’deki diğer 55 tesisin hemşirelerinin grev yapacağı belirtildi.

RCN Genel Sekreteri Pat Cullen yaptığı açıklamada, "Hemşirelerin bu hafta ve 3 hafta sonra tekrar greve gidecek olması üzücü. Başbakan Rishi Sunak müzakere etmek yerine yeniden grev eylemini seçti. Onu ve diğer bakanları NHS’yi kurtarmaya ikna etmek için umutsuz bir çabayla grev yapıyoruz. Hasta bakımı daha önce hiç olmadığı kadar zorluk çekiyor" dedi.