İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Londra’daki Westminster Hall’de bulunan cenazesini ziyaret etmek için oluşturulan kuyruktan ayrılarak tabuta doğru koşan bir şahıs polis tarafından tutuklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Londra’daki Westminster Hall’de bulunan cenazesini ziyaret etmek için oluşturulan kuyruktan ayrılarak tabuta doğru koşan bir şahıs polis tarafından tutuklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in başkent Londra’da yer alan Westminster Hall’deki cenazesini ziyaret etmek isteyen halk, kilometrelerce kuyruk oluşturmaya devam ediyor. Kraliçe’nin cenazesini görmek isteyenler saatlerce kuyrukta beklemeye devam ederken, Metropolitan polisi kuyruktan çıkarak Kraliçe’nin tabutuna doğru koşam bir adamın tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "16 Eylül Cuma günü saat 22.00 civarında Metropolitan polisinin Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı’ndan memurlar, Westminster Hall’de şüpheli bir adamı gözaltına aldı. Şahıs, Kamu Düzeni Yasası uyarınca bir suçtan tutuklandı" denildi.

Bir parlamento sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Westminster Hall’de bir kişinin kuyruktan çıkarak Kraliçe’nin tabutuna doğru hareket ettiği bir haberdarız" dedi.

"İki saniye içinde yakalandı"

İngiltere basınına göre olay yerindekiler Kraliçe’nin tabutuna koşan adamın polisler tarafından 2 saniye içinde yakalandığını söyledi. Adamın ayrıca, kuyrukta bekleyen 7 yaşındaki bir kız çocuğunu da kolundan çekerek tabuta doğru ittiği iddia edildi. Haberlere göre adamın Kraliçe’nin tabutunun üzerinde yer alan kraliyet sancağını kaldırmaya çalıştığına ve ellerini kraliçenin tabutu üzerine koyduğuna inanılıyor.

Olayın gerçekleştiği sırada Westminster Hall’de Kraliçe’nin tabutu etrafında ülkenin yeni hükümdarı Kral III. Charles da dahil olmak üzere Kraliçe’nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward yer alıyordu.

İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında ölen Kraliçe’nin cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey’de yapılacak.