İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da on binlerce hemşire, ikinci kez 1 günlük süreyle iş bıraktı.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da on binlerce hemşire, ikinci kez 1 günlük süreyle iş bıraktı.

İngiltere’de grev dalgası sürüyor. Hemşireleri temsil eden en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji’ne (RCN) on binlerce hemşire, enflasyona karşı maaş zammı talebiyle 15 Aralık’ta greve gittikten sonra hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez iş bıraktı. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) kilit role sahip binlerce hemşirenin grevi nedeniyle hastanelerdeki randevu ve ameliyatlar iptal edildi. RCN Genel Sekreteri Pat Cullen, hükümetin yeniden müzakere masasına oturmaması durumunda hemşirelerin Ocak ayında grevlere devam etmekten başka "seçenekleri" olmayacağını ifade etti.

Sendikanın 106 yıllık tarihindeki ilk grev dalgasında kemoterapi, diyaliz, yoğun bakım üniteleri ve yeni doğan servisleri ise hizmete devam ediyor. Sendika yüzde 19 zam talebinde bulunurken, İngiltere Sağlık Bakanı Maria Caulfield söz konusu oranının kabul edilebilir olmadığı konusunda ısrarını sürdürüyor.

Sağlık sisteminde grev sürecek

İngiltere ve Galler’de yarın ise binlerce ambulans çalışanı iş bırakacak.