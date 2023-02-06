İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi’nin önünde 2 günlük grev başlattı.

İngiltere genelinde hemşireler, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi’nin önünde 2 günlük grev başlattı.

İngiltere’de hemşireler yeni grev dalgası başlattı. Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) sendikasına bağlı binlerce hemşire, enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için 2 günlük grev ilan etti. Hemşireler, çalıştıkları hastanelerin ve Başbakanlık Ofisi’nin önünde düzenledikleri eylemlerde, maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

En son 18 Ocak’ta 2 günlük greve giden Hemşirelerin grevinden 73 sağlık kuruluşunun etkilenmesi bekleniyor. Hemşireler, bugün ve yarın 12 saat iş bırakacak.