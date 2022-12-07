Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS), İngiltere’de havalimanı ve limanlarda görevli olan Sınır Kuvvetleri personelinin maaş anlaşmazlığı nedeniyle 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde greve gideceğini duyurdu.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS), İngiltere’de havalimanı ve limanlarda görevli olan Sınır Kuvvetleri personelinin maaş anlaşmazlığı nedeniyle 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde greve gideceğini duyurdu.

İngiltere’de enflasyonun yükselmesi ile yaşanan maaş zammı anlaşmazlıkları nedeniyle birçok sektör grev kararı almaya devam ediyor. Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde birçok havalimanında ve limanda hükümet tarafından pasaport gişelerinde istihdam edilen Sınır Kuvvetleri personelinin maaş anlaşmazlığı nedeniyle 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde greve gideceği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu grevden başkent Londra’daki Heathrow Uluslararası Havalimanı ve Gatwick Uluslararası Havalimanı, Birmingham Havalimanı, Cardiff Havalimanı, Glasgow Havalimanı, Manchester Havalimanı ve Newhaven Limanı’nın etkileneceği ifade edildi.

PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka yaptığı açıklamada, greve yaklaşık 2 bin ila 3 bin personelin katılacağını aktardı. Grev için neden Noel döneminin seçildiği sorusuna Sewotka, "Bu insanlar greve gittiklerinde maaşlarını kaybedecekler, bunu son çare olarak yapıyorlar ve sendikanın işi eylemin fark edilmesini sağlamak” dedi.

İngiltere’de demiryolu işçileri de Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor

İngiltere’de demiryolu işçileri zam taleplerinin karşılanmaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde Noel arifesinde greve gitmeyi planladıklarını duyurmuştu. Demiryolu işçilerinin devlete ait Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık’ta greve gitmeyi planladığı aktarılmıştı