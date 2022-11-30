İngiltere ve İngiltere’ye bağlı Wales’te, 10 binden fazla ambulans çalışanı yetersiz maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapılması için oy kullandı.

İngiltere ve İngiltere’ye bağlı Wales’te, 10 binden fazla ambulans çalışanı yetersiz maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapılması için oy kullandı.

İngiltere’de sağlık sistemindeki kriz büyüyor. GMB sendikası tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve İngiltere’ye bağlı Wales’te 10 binden fazla ambulans çalışanının yetersiz maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapılması için oy kullandığı belirtildi. Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS), grevi hafife aldığını ve sağlık sisteminin çökmemesi için değişimin şart olduğunu ifade eden Harrison, "Bu, personelin ve hastaların güvensiz ortamda bulunduğuyla ilgili bir durum" dedi. Harrison ayrıca, yılbaşı öncesinde bir grev düzenlenmesi için gelecek günlerde bir toplantı yapılacağını da sözlerine ekledi.

Hemşireler de grev kararı almıştı

İngiltere’de Kraliyet Hemşire Koleji (RCN), Unison, GMB ve Unite hemşire sendikaları 106 yıl sonra ilk kez daha iyi ücret talebiyle grev kararı almıştı. Önümüzdeki ay başlayacak grevin 2023 Mayıs ayına kadar devam etmesi öngörülüyor. Future Health tarafından yapılan araştırmaya göre ülke çapında gerçekleşecek grev nedeniyle 3 milyon ameliyatın erteleneceği açıklanmıştı. Future Health’in program direktörü Richard Sloggett, "Bu grevler, kamu hastanelerinde (Ulusal Sağlık Sistemi) ameliyat olmayı bekleyen hastalar için çok kötü bir haber olacak ve birçoğunun ameliyatı ertelenmek zorunda kalacak" demişti.

Öte yandan, ülke genelinde 7 milyon halihazırda tedavi için bekleyen hasta sayısının daha da artmasından korkuluyor. NHS’nin geçici CEO’su Saffron Cordery, sağlık sisteminin ihtiyacı olan en son şeyin grev olduğunu belirterek “Yıllarca enflasyonun altında yapılan maaş anlaşmaları, hayat pahalılığı ve pandemide çalışmanın ardından hemşirelerin hissettiği hayal kırıklığını anlıyoruz. Her iki tarafın da sıkı çalışmalarını ve becerilerini taktir eden bir anlaşmaya varmak istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı sendikalar ile görüşecek

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ve NHS yöneticileri sendika temsilcileriyle uzlaşmak üzere bir araya gelecek. Barclay, daha önce Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) yüzde 17’lik maaş zammı taleplerinin karşılanamaz olduğunu ve enflasyonu daha da kötüleştirmekten başka işe yaramayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.