Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere ve ABD, B Grubu’nu ilk 2 sırada bitirerek son 16’ya yükselme başarısı gösterdiler.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere ve ABD, B Grubu’nu ilk 2 sırada bitirerek son 16’ya yükselme başarısı gösterdiler.

2022 Dünya Kupası B Grubu’nda son maçlar oynandı. İlk 2 maçında 4 puan toplayan İngiltere, Galler ile Ahmad bin Ali Stadyumu’nda karşılaşırken, müsabakada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. 10. dakikada İngiltere Rashford ile gole yaklaşırken, Galler kalecisi Dany Ward geçit vermedi. Oyun üstünlüğünü eline alan İngiltere girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz tamamlandı. 50. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Marcus Rashford, İngiltere’yi 1-0 öne geçirdi. 1 dakika sonra Galler defansının kaptırdığı topu Harry Kane, arka direğe ortalarken Phil Foden farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Skor avantajını alan İngilizler hücumda baskısını sürdürürken, 68. dakikada Rashford kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken İngilizler sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Zorlu mücadelede kazanan ABD oldu

Aynı saatte başlayan grubun diğer maçında ise İran ile ABD, Al Thumama Stadyumu’nda karşılaştı. İspanyol hakem Mateu Lahoz’un yönettiği mücadelede Kayserispor forması giyen Majid Hosseini mücadeleye 11’de başladı. Takım arkadaşı Ali Karimi 45. dakikada, Antalyaspor forması giyen ABD’li forvet Haji Wright ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan İran, istediği pozisyonları üretemezken oyun kontrolü ABD’ye geçti. Weah ve Pulisic ile tehlike oluşturan Kuzey Amerika ülkesine İran defansı iyi mücadeleyle karşılık verirken, maçın ilk golü 38. dakikasında geldi. McKennie’nin ceza sahasına ortasında Dest kale ağzına topu indirirken Christian Pulisic topu ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Weah’ın attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, soyunma odasına ABD’nin 1-0 üstünlüğü ile gidildi. İran, 2. yarı ABD karşısında büyük baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamazken mücadele 1-0 tamamlandı.

B Grubu’nda İngiltere 7, ABD 5 puanla son 16’ya kalan ekipler oldu.