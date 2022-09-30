İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmek üzere Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmek üzere Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya’nın Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşmek üzere bu hafta Kiev’e gitti. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ikilinin, Ukrayna’nın Rusya’nın işgalinden kurtulmak için verdiği savaşta atılacak sonraki adımlardan ve İngiltere’nin daha fazla ne gibi destek sağlayabileceği üzerine görüştüğü bildirildi.

Wallace sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna’ya daha fazla askeri yardımı görüşmek üzere bu hafta Kiev’de yakın arkadaşım Oleksii Reznikov’u ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Rus saldırganlığına karşı mücadelelerine desteğimiz güçleniyor ve 2023 ve sonrasında da devam edecek" dedi.