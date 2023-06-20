İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret ederek iş birliği fırsatlarını görüştü.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Büyükelçi Jill Morris ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki ülke arasındaki geçmişten gelen bağların güçlenmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Samsun’un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler veren Başkan Murzioğlu, “Oldukça geniş üretim yelpazesine sahip olan ilimizden dünyanın 170’den fazla ülkesine ihracat yapmaktayız. Samsun’un, sanayi ve tarımsal üretimini destekleyen en önemli argüman, şehrimizin lojistik bağlamda sahip olduğu üstünlüklerdir. 43 milyon euro AB destekli Lojistik Merkezimizle birlikte, Türkiye’de yalnızca üç ilde olan, hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım altyapısına sahip Samsun, Türkiye’nin kuzeye açılan kapısıdır. Köklü bir geçmişe dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin şüphesiz istikrarlı bir geleceğe ihtiyacı var. İngiltere ile aramızda imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ilişkilerimiz had safhada. Özellikle hizmet sektörü, tarım ve enerji sektörlerinde iki taraf biraz daha çaba gösterirse çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Samsun, yatırım yapılacak, ticaret yapılacak illerden bir tanesi. Sizlerin de desteğiyle yatırımcılarınızı şehrimize davet ediyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Samsun çok hareketli bir şehir

Samsun TSO Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ticaret her geçen gün artıyor. Ama bunu daha çok üst seviyelere çıkartabiliriz. Samsun gördüğüm kadarıyla çok hareketli bir şehir. İngiliz yatırımcılar için de büyük fırsatlar var. Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda ilişkilerimizi geliştirmek, derinleştirmek ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için buradayım. Nasıl bir iş birliği oluşturabiliriz bunu konuşmak, verimli iş birliğimizin devam etmesi ve sizlerin de bu yöndeki fikirlerinizi duymak için buradayım. Aynı hedefleri paylaşıyoruz. Ticareti artırmak için yeni alanlar keşfedebiliriz. Samsun’daki ticaretin çok çeşitli olduğunu öğrendim. Yenilenebilir enerji alanlarında çalışan İngiliz şirketleri bence burada çok verimli ve çok önemli fırsatlar bulabilirler. Karşılıklı ticaretimizi ve ilişkilerimizi daha üst noktalara taşımak adına da elimden gelen gayreti göstereceğimi bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Milli takımı ve Samsun seyircisini tebrik etti

Büyükelçi Morris ayrıca, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler’i 2-0 mağlup eden A Millî Futbol Takımı’nı kutlayarak, “Samsun gerek Galler Milli Takımı’na ve gerekse Galler’den gelen seyircilere çok güzel ev sahipliği yaptı. Gallerli seyirciler Samsun’da olmaktan son derece mutlu oldu. Çok kuvvetli bir takımınız ve seyirciniz var. Sizleri hem güzel ev sahipliğinden dolayı hem de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Murzioğlu, Büyükelçi Morris’e anı takdiminde bulundu.