İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Manchester United, 33. dakikada Carlos Casemiro’nun golüyle 1-0 öne geçti. Marcus Rashford’ın 33. dakikada attığı golüyle 2-0’ı yakalayan kırmızılılar, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Manchester United, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupayı 6. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United, Wembley Stadyumu’nda Newcastle United’ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi oldu.

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