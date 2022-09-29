İngiltere’de 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü Balmoral’da 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe için 19 Eylül Pazartesi günü dünya liderlerinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmişti.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm belgesi yayınlandı. Belgede, Kraliçenin 8 Eylül’de yerel saatle 15.10’da İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Elizabeth’in ölüm nedeninin ise “yaşlılık” olduğu ifade edildi. Belgeyi Kraliçenin kızı Prenses Anne imzaladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölüm nedeni “yaşlılık” olarak açıklandı.

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