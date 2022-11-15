İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarına tepki göstererek, “Korkunç füze saldırıları Putin’in zayıflığını gösteriyor” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarına tepki göstererek, “Korkunç füze saldırıları Putin’in zayıflığını gösteriyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına düzenlediği füze saldırılarına ABD’nin ardından İngiltere de tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün korkunç füze saldırılarıyla Ukrayna şehirlerinin vurdumduymazca hedef alınması, yalnızca Putin’in zayıflığını gösteriyor. Bugün G20’de gördüğümüz gibi Putin savaş alanında ve aynı zamanda diplomaside de kaybediyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın bugün düzenlediği saldırılarda Ukrayna topraklarına 85 füze fırlattığını belirtmiş, söz konusu füzelerin çoğunun enerji altyapısını hedef aldığını aktarmıştı. Başkent Kiev’in de hedef alındığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.