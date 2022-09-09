Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından Ankara’da bulunan İngiltere Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi.

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