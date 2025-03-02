İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’da ulaşılacak bir barış anlaşmasını garanti altına almaya katkı sağlayacak bir "gönüllüler koalisyonu" kurulacağını açıklayarak, "Ukrayna’da barış için ağır yükü Avrupa üstlenmeli" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra’da Avrupalı ve Kanadalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi. Starmer, "İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, çatışmayı durdurmaya yönelik bir plan üzerinde Ukrayna ile birlikte çalışacak. Daha sonra bu planı ABD ile değerlendirip birlikte hayata geçireceğiz. Bugünkü zirvenin amacı, ortaklarımızı bu çabanın etrafında birleştirmekti. Ukrayna’yı güçlendirmek ve hepimizin yararına adil ve kalıcı bir barışı desteklemek. Başlangıç noktası, Ukrayna’yı şu anda en güçlü pozisyona yerleştirmek olmalıdır" dedi.

Ukrayna’ya 1,6 milyar poundluk yeni destek

İngiltere’nin dün Ukrayna ile 2,2 milyar poundluk bir finansal destek anlaşması imzaladığına dikkat çeken Starmer, "Bugün ise Ukrayna’nın 1,6 milyar poundluk İngiliz ihracat finansmanı sayesinde 5 binden fazla hava savunma füzesi satın almasına imkan sağlayan yeni bir anlaşmayı duyuruyorum" dedi.

"Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz"

Zirvede üzerinde uzlaşı sağlanan konuları sıralayan Starmer, "Birincisi, Ukrayna’yı şu an güçlendirmek için askeri yardımları sürdürmeye ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İkincisi, kalıcı bir barışın Ukrayna’nın egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Ukrayna, masada yer almalı. Üçüncüsü, muhtemel bir anlaşma durumunda, Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu gelecekte yaşanabilecek bir işgali caydıracaktır. Dördüncüsü, Ukrayna’da varılacak bir anlaşmayı savunmak ve barışı garanti altına almak için bir ‘gönüllüler koalisyonu’ oluşturma konusunda ilerleyeceğiz. Her ulus katılmayı uygun bulmayabilir. Ancak bu hiçbir şey yapmayacağımız manasına gelmez. Bunun yerine gönüllüler derhal acil bir şekilde planlamaları yoğunlaştıracak. İngiltere, diğerleriyle birlikte sahada asker, havada uçak desteği sağlamaya hazırdır. Ukrayna’da barış için ağır yükü Avrupa üstlenmelidir" dedi.

Tüm katılımcı ülkelerin acilen sürdürülebilir bir barışa ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü ifade eden Starmer, "Son olarak liderlerin çok yakın zamanda yeniden bir araya gelmesi konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı. Starmer, "Şimdi konuşma değil eylem zamanı. Öne çıkıp liderlik etme ve adil ve kalıcı bir barış için yeni bir plan etrafında birleşme zamanı" dedi.

"ABD’nin desteği, planın temelinde yer alıyor"

Avrupalı liderlerin ABD’nin olmadığı bir seçenek konusunda konuşup konuşmadıkları sorusu üzerine Starmer, "Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, özellikle de gönüllüler koalisyonu, bu planın ABD ile birlikte çalışacak bir plan olması ve ABD desteğine sahip olması temeline dayanıyor. Planın amacı da budur. Bu nedenle bu plan üzerinde çalışmaya başlamadan önce dün gece Başkan Trump ile görüştüm" dedi.

Gönüllüler koalisyonuna Avrupa dışından bir katılım olup olmayacağı yönündeki soruya Starmer ise, "Burada geleneksel olarak öne çıkan bir rol üstlenen Kanada var. Bu konular üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar" cevabını verdi.

Barış planında Rusya’nın yerinin ne olacağına ilişkin soru üzerine Starmer, "Nihayetinde anlaşmaya Rusya’nın da dahil olması gerekiyor ve tabii bu olacak. Fakat henüz anlaşma sağlanmamışken herhangi bir güvenlik garantisinin şartlarını Rusya’nın dikte ettiği bir temel üzerinde hiçbir ilerleme sağlamamız mümkün olmaz" dedi.