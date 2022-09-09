İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles Buckingham Sarayı’nda sevgi gösterisiyle karşılandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles Buckingham Sarayı’nda sevgi gösterisiyle karşılandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından Kral ilan edilen Kral III. Charles ve eşi Camilla Balmoral başkent Londra’ya geldi. Konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı’na ulaşan Kral Charles, kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkışlarla, büyük coşku içinde karşılandı. “Kralımız Çok Yaşa” sloganları atan kalabalık, Charles’a çiçek buketleri uzattı. Büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Kral Charles, halkla el sıkışarak tebrikleri kabul etti. Charles, halkla selamlaşmasının ardından eşi Camilla ile birlikte sarayın önünde çiçek buketlerinin bırakıldığı alanı gezdi.

Charles ve Camilla sonrasında Kral ve Kraliçe olarak ilk kez Buckingham Sarayı’na giriş yaptı. Kral Charles, bugün televizyondan ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapacak.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Charles yarın Londra’daki St James Sarayı’nda resmen kral ilan edilecek.